Hastane tuvaletinde skandal. Düzenek kurup yıllarca kaydetmiş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı. Bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine ihbar etmesi sonucu, bir gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıktı.

Polisler, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimliğini tespit etmek için hastanenin güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi.

DÜZENEĞİ KOYANIN 52 YAŞINDA BEDENSEL ENGELLİ BİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çantayı ve düzeneği kuran kişinin bedensel engelli biri olduğu tespit edildi.

Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda, 52 yaşındaki şüpheli T.Ö. gözaltına alındı.

T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf ederek durumu kabul etti.

"BU BENDE RAHATSIZ" DEDİ. GÖRÜNTÜLERİ İMHA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sorgulandığı sırada bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu söyleyen T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiğini ifade etti.

T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.