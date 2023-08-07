Hastane yolunda pes dedirten asker eğlencesi

Kocaeli’de asker eğlencesi yapan gençlerin, hastane yolunu trafiğe kapatıp müzik eşliğinde oynamaları tepkilere neden oldu. Yolu kapatan gençler kendilerini uyaranlara hakaret ederek bölgeden uzaklaştı.

KAYNAK: DHA
Hastane yolunda pes dedirten asker eğlencesi

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden yolu ulaşıma kapatarak, açtıkları yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.

hastane-yolunu-trafige-kapatip-asker-eglencesi-yapan-genclere-tepki-6298-dhaphoto2.jpgO esnada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı. Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı.

hastane-yolunu-trafige-kapatip-asker-eglencesi-yapan-genclere-tepki-6298-dhaphoto3.jpgO anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Köyler arası dostluk maçında saha karıştı Spor
Köyler arası dostluk maçında saha karıştı
Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar belli oldu
Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kefen çıktı Güncel
Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kefen çıktı
Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama Dünya
Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama
Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu Güncel
Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu
Resmi Gazete ücretleri de enflasyona dayanamadı: Yüzde 77 zam Güncel
Resmi Gazete ücretleri de enflasyona dayanamadı: Yüzde 77 zam