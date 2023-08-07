Hastane yolunda pes dedirten asker eğlencesi

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden yolu ulaşıma kapatarak, açtıkları yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.

O esnada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı. Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.