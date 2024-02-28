Hastanede doğum anını bekleyen aile hayatının şokunu yaşadı

Reyhan Altay Aşan
Hastanede doğum anını bekleyen aile hayatının şokunu yaşadı
Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Erkek çocuk bekleyen bir aile bebeği görünce hayatının şokunu yaşadı. Erkek bekleyen aile yeni doğan bebeğin kız olduğunu görünce kısa süreli şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Erkek çocuk bekleyerek doğumhanede tüm hazırlıklarını yapan bir aile hayatlarının sürprizini yaşadı. Alper Kendirli isimli bir vatandaş o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kendirli sosyal medya hesabından “Şok anı. Bir maşallahınızı alırız” açıklaması ile yaptığı paylaşımda, aile üyeleri ile birlikte yeni doğan ünitesine bebeğin yanına giderek “görmeden inanmayız” dedi, bu ifade ortamda gülüşmelere neden oldu.

Hastane odasında yeni doğan bebek için Mehmet Karan ismini verdiklerini fakat kendilerinin hayatlarının şokunu yaşadıklarını ifade eden Kendirli, daha sonra hemşirelerin yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu söylediği anları paylaştı.

Kendirli o anda aile üyeleri ile birlikte bir süre şaşkınlıktan konuşamadı. Aile üyelerinden birisi açıp bakacağız deyince hemşireler “açıp bakın” diyerek cevap verdi.

Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede viral oldu. Paylaşılan videoya birbirinden güzel yorumlar geldi.

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