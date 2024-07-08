Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Olayın görüntülerinde doktorun hasta yakınına ilk müdahalesi dikkat çekti.

Olay, hastanenin acil servisinde meydana geldi. S.N.K. adlı kadın hasta, 5 Temmuz akşamı tedavisinin ardından hastaneden ayrıldıktan sonra aynı gün akşam saatlerinde yeniden doktor raporu almak için hastaneye geri döndü.

Ancak nöbetçi doktor Mehmet Yıldırım, gerekli raporu vermemesi üzerine hasta yakını A.S. ile aralarında bir tartışma başladı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre hasta yakını, doktor Mehmet Yıldırım'ı motosiklet kaskıyla vurarak diz kapağını kırdı. Olayın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri müdahale etti ve taraflar gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Görüntülerde doktorun ilk müdahalesi görüldü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, doktor Mehmet Yıldırım'ın poliklinik odasından çıkıp koridorda hasta yakını A.S. ile tartıştığı görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında doktorun hasta yakınına eliyle müdahale ettiği ve bu sırada hasta yakınının tepki gösterdiği görülüyor.

Ardından doktor Mehmet Yıldırım, hasta yakını A.S.'nin boynunu sıkarak yanıt veriyor. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri ve hastanedeki vatandaşlar arasında, ilk müdahalenin doktor Mehmet Yıldırım tarafından yapıldığı gözlemlendi.