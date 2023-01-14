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5 aylık ikizlerin mucize kurtuluşu

Mersin'de Anamur Devlet Hastanesinde yatan 5 aylık ikizler taburcu oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:15
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Hastanede yatan 5 aylık ikizler taburcu oldu

5 aylık ikizlerin mucize kurtuluşu
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Mersin'de Anamur Devlet Hastanesinde akut bronşit tanısı ile tedavi gören 5 aylık ikizler taburcu olduğu bildirildi.

Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serkan Boz, ikiz bebeklere hastanede yattıkları günden taburcu oldukları güne kadar en iyi şekilde bakıldığını dile getirdi.

Sürecin Mersin Valisi ve İl Sağlık Müdürünün bilgisi dâhilinde yürütüldüğünü, bebeklerin tedavi süreci boyunca ailenin yanında olduklarını kaydeden Boz şunları söyledi:

“Tabi bebekler 5 aylık olduklarından dolayı aile de ister istemez bir tedirginlik oldu. Hastanemizin bütün imkanları seferber edilerek bebeklerimizin bugün şifa ile taburcu olmalarını sağladık. Anamur Devlet Hastanemiz, bölgemizdeki en donanımlı hastanelerden biri durumunda ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle görevimizi yürütüyoruz”

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