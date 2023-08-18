Hastaneden kaçan kuduz hastası Suriyeli paniğe neden oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kuduz teşhisi konulan Suriyeli bir genç, hastaneden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Hastaneden kaçan kuduz hastası Suriyeli paniğe neden oldu

İHA'nın haberine göre; genç, boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alındı. Olayda bir kişi de cep telefonu gasp edildi.

Köpek Isırığı Sonucu Kuduz Oldu

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Dibat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Faras’a kuduz teşhisi konuldu. Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kapıyı açarak hastaneden kaçtı.

Cep Telefonu Gasp Ederek Kaçtı

Faras, hastaneden kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Cep telefonu gasp edilen hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde kaçan kişinin kuduz teşhisi konulan Faras olduğunu tespit etti. Akçakale Devlet Hastanesi’nden kaçan Faras’ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Boş Tarlada Yakalandı

Kaçan Faras, hastaneye 10 kilometre mesafedeki boş bir tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras’ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Faras, burada karantinaya alındı.

Temasta Bulunduğu Kişiler Tespit Ediliyor

İlçede panik ve tedirginlik oluşturan olay üzerine kuduz hastası yabancı uyruklu gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

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