Hastanelerde büyük skandal! Sayıştay raporunda tek tek açıklandı

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı için yazdığı 2024 yılı denetim raporundan çok sayıda usulsüzlük ve yanlış uygulama çıktı. Hazırlanan rapora göre hastanelerde kanser hastalarına verilmesi gereken kemoterapi ilaçları imha edilerek SGK’ya fatura edildi.

Raporda hastanelerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi’nin eş güdümde çalışmadığına dikkat çekilirken kemoterapi ilaçlarının stoktaki miktarının belirlenmesinde hastanelerin farklı yöntemler izlediğinin altı çizildi. Sayıştay, bazı hastanelerde kutu sayısına göre stok izlendiği bazı hastanelerde ise miligram hesabına göre takip yapıldığı ve bu durumun stok belirlenmesinde ciddi sorunlar doğurduğu vurgulandı.

Sayıştay, mevcut düzenlemelere göre kemoterapi ilacı hazırlanan tüm sağlık tesislerinde miligram bazlı çalışılması gerektiği belirtilirken, iki sistem arasındaki entegrasyon sorunu nedeniyle sağlıklı stok takibinin yapılamadığını vurguladı.

Söz konusu sorun nedeniyle stok kontrol sürecinin riske girdiğinin altı çizilirken imha edilmesi gereken ilaçların Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi’nden çıkışlarının yapılmadığı tespit edildi.

Sayıştay konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu nedenlerle tüketimi gerçekleşmeyen ve imha edilen bu tür ilaçların bazı hastanelerde imha olduğunu göstererek bazı hastanelerde ise imha olduğunu göstermeksizin doğrudan hastaya kullanılmış gibi herhangi bir hasta üzerine düşülerek HBYS’den çıkışlarının yapıldığı, dolayısıyla imha edilen ilaçlara ilişkin HBYS’ye kayıt yapılırken sağlık tesisleri tarafından farklı yöntemler izlendiği; ayrıca imha çıkışlarının firma cihaz/yazılımı üzerinden de çoğunlukla kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir.”

Sağlık Bakanlığı, Sayıştay’a konuyla ilgili verdiği yanıtta sorunun çözümü için çalışmalara başlandığını ifade etti.

HASTALARA VERİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR İMHA EDİLEREK SGK’YA FATURA EDİLDİ

Sayıştay’ın denetimine göre, stok kontrolünün sağlıklı sürdürülmemesi nedeniyle hastalara verilmesi gereken kemoterapi ilaçlarının imha edilerek bunların SGK’ya fatura edildi.

Sayıştay’ın raporunda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemede Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan talimatlarda/düzenlemelerde kemoterapi ilacı hazırlanan tüm sağlık tesislerinde miligram bazlı çalışılması gerektiği belirtilmiş olup, ancak hastaneler tarafından ilaçların takibine yönelik kullanılan MKYS ile bazı hastanelerde HBYS’ye bu talimatlar doğrultusunda miligram üzerinden kayıt yapılmadığı; günlük ilaç hazırlanacak hasta sayısının görece fazla olduğu bazı sağlık tesislerinde bir hastadan arta kalan ve stabilite süresi içerisinde bir başka hastaya kullanılabilecek nitelikte olan dozlara yönelik sistemsel takibin olmaması nedeniyle bu ilaçların doğrudan imha edildiği ve hastane gelirlerinde azalma yaşanmaması için de imha edilen bu ilaçların SGK’ya fatura edildiği; bazı sağlık tesislerinde ise sadece hastaya kullanılan ilaç miktarı kadarının fatura edildiği, ancak doz artırımı yapılabildiğinden kayıt altına alınmamış ilaçların ortaya çıktığı; dolayısıyla ilaçların nitelikleri, hasta sayıları vb. kriterler göz önüne alınmaksızın Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan genel düzenlemelerin uygulamada hayata geçirilemediği tespit edilmiştir.”