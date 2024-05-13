Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Bugünden itibaren onaylı randevu sistemi için düğmeye başıldı.Hastalar MHRS sisteminden veya mobil uygulama ya da ALO 182 çağrı merkezinden randevu oluşturacak. Bugünden geçerli olacak sistem gereği bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelmeyecekse sisteme bildirilmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Onay verilmeyen randevular da bir gün önce saat 20.00 otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, kısıtlama olmayacak

ONAYLAYIP GİTMEYENLER 15 GÜN RANDEVU ALAMAYACAK

Randevusunu onayladığı halde sağlık kuruluşuna muayeneye gitmeyen kişiler aynı branşta 15 gün yeni randevu almayacak, kısıtlamayla karşı karşıya kalacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.