Milyonlarca tapu sahibine büyük şok! Acil kontrol edin

Borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı Türkiye’deki ekonomik krizin ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor.

Alacağı olan karşı taraftan parasını alabilmek için hemen Tapu Müdürlüğü’ne koştu. Borçlunun şayet evi, arsası, tarlası veya dükkanı varsa hemen tapuya ipotek koydurdu.

Tapunuz varsa bir de borcunun mevcutsa mutlaka tapunuzu e-devlet üzerinden kontrol edin. Satmaya gittiğinizde büyük bir şokla karşılaşabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre tapulardaki şerh, yani ipotek sayısı çığ gibi büyüdü. Alacağını tahsil edemeyenler karşı tarafın tapularına haciz koyduruyor. 2023 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi.

UYGULAMA 2019'DA BAŞLADI

e-haciz işlemlerine yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla başlatılan çalışma 2018 yılında tamamlanmıştı

Bu çalışma 14 Ocak 2019 tarihinden Sincan Batı Adliyesi’nde uygalamaya başlandı. Tapuda e-haciz işlemi 15 Mayıs 2019 tarihde Türkiye çapında yaygınlaşmaya başladı.

UYGULAMA REKORLAR KIRDI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılında sonrası verileri e-haciz işlemlerinin patladığını gözler önüne serdi.

İşte o resmi verilere göre 2020 yılında 3 milyon 737 bin 827 haciz tesisis alacaklılar tarafından gerçekleştirildi. Bu sayı yıl yıl artmaya devam etti. 2021 yılında yüzde 45 artış gösterdi ve 5 milyon 431 29’a ulaştı.

2022 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısı ise yine 5 milyonun üzerinde gerçekleşti. e-haciz 5 milyon 572 bin 805 olarak kayıtlara geçti.

Tapular üzerindeki e-haciz sayısı, geçen yıl dikkat çeken bir boyuta ilerledi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-haciz, terkin ve kamu haczine yönelik 2023 yılı istatistiklerinde şu veriler sıralandı:

*Tapuda e-haciz tesis sayısı: 6 milyon 379 bin 959

*Tapuda e-haciz terkin sayısı: 3 milyon 617 bin 83

*GİB tarafından konulan kamu haczi: 284 bin 171

TAPU SAHİPLİK ORANI DÜŞÜYOR

Türkiye’de inşa edilen konut sayısı artsa da konut sahipliği oranı 2014 itibarıyla düzenli olarak düşüyor. 2014’te yüzde 61,1 olan konut sahipliği oranı, 2023 yılında yüzde 56,2 ile ifade ediliyor.