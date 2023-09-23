Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu

Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan işitme engelli Muhammed Nur Biçer'in hastane duvarlarına yaptığı resimler, hayatını değiştirdi. Kamu personel sınavına girdi. Sonunda yıllarca hayalini kurduğu resim öğretmenliğine atandı.

KAYNAK: AA
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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 1

Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 2

Yılbaşında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başlayan işitme engelli temizlik görevlisi Muhammed Nur Biçer, resim çizme yeteneğinin fark edilmesinden sonra gönüllü olarak hastane duvarlarını farklı figürlerle renklendirdi

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 3

Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 4

Küçüklüğünden bu yana resim çizmeye ilgisi olan ve 2020'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 27 yaşındaki Biçer, yıl başında yapılan engelli sürekli işçi alımı kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 5

Hastanede göreve başladıktan sonra da resim çizmeye devam eden Biçer'in çalışma şartları, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'ya yaptığı karakalem portre resmini hediye etmesiyle değişti.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 6

Aldığı hediye sayesinde Biçer'in yeteneğinin farkına varan başhekim, ondan hastane duvarlarına resimler çizmesini istedi.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 7

Bunun üzerine hazırladığı örnek çalışması hastane çalışanları tarafından çok beğenilen Biçer, tüm servislerin duvarlarını hastaların ve çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 8

Bu çalışmaları yaparken Kamu Personeli Seçme Sınavı'na da hazırlanan Biçer, aldığı puan sayesinde Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı.
Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu mesleğe kavuşmanın sevincini yaşayan Biçer, bundan sonra yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirmek istiyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 9

"Bazen resimler üzerinden insanlara rahatsızlıklarını anlatıyoruz"
Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya ise Biçer'in yeteneğini fark ettikten sonra hastanenin kasvetli ve gergin ortamını dağıtacak resimlerle güzelleştirmek için birlikte bir hedef belirlediklerini belirtti.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 10

Muhammed Nur Biçer, şimdi yıllarca hayalini kurduğu öğretmenliğe kavuştu.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 11

Başhekim Sarıkaya, hastanede daha önce de çocuk servisinde yapılan benzer çalışmadan çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 12

Hastanenin her bölümü Muhammed Nur Biçer'in yaptığı resimler süslüyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 13

"Muhammed Nur'un yeteneğini fark ettikten sonra kendisiyle bir kaç görüşme yaptık. Hastaneye görsel anlamda nasıl bir katkıda bulunabileceğimizi birlikte düşündük. Kardiyoloji kökenli olduğum için Anjiyo servisinde uygun resimler çizmesini istedim.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 14

Çocuk servisine yaptığı resimler dikkat çekiyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 15

Çocuk servisine yaptığı resimler çocukları neşelendiriyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 16

Resimlerle neşelenen çocuklar rahat bir muayen süresi geçiriyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 17

Kalple ilgili çok güzel resimler çizdi. Hatta hastalara kalp damar tıkanıklığını anlatmamız için bir görsel çizdi. Bazen hastalarımıza hastane koridorunda bu görsel üzerinden rahatsızlığını anlatıyoruz. Muhammed Nur'un hayal ettiği öğretmenlik mesleğini kazanması bizi mutlu etti ama artık personelimiz olmadığı için de üzgünüz. Sağ olsun yine de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa bize desteğini sürdürüyor."

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 18

Biçer öğretmenliğe atansa da hastaneyle ilişkisini kesmemiş. Yine resim için yardıma geliyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 19

Biçer'in doğum servisine yaptığı resimler dikkat çekiyor.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 20

İşte Biçer'in doğum servisine yaptığı resim.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 21

Biçer, AA muhabirine, hastanede bir yandan resim çizip hastaneyi güzelleştirirken bir yandan da hayali olan öğretmenlik mesleği için sınava hazırlandığını söyledi.
Başhekim Sarıkaya ile tanışmasının ardından hastanedeki çalışma sürecinin değiştiğini ve gönüllü olarak resimler çizmeye başladığını anlatan Biçer, şunları kaydetti:
"Hastanenin duvarlarına onlarca resim yaptım. Amacım hem hastane çalışanlarının hem de hastaların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktı. Resimlerde özellikle renklere çok dikkat ettim. Çünkü renkler insanlara mutluluk verebiliyor. Herkes çalışmalarımı çok beğendi ve olumlu dönüşler aldım. Ancak tam olarak istediğim iş bu değildi. Ben resimlerimi çocuklarla yapmak istiyordum. Çok şükür hayalimdeki mesleği kazandım ve göreve başladım. Ancak hastane ile iletişimimi hiç kesmeyeceğim. Ne zaman desteğe ihtiyaçları olursa elimden gelen her konuda yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 22

Biçer, otomatik kapıları da resimleriyle süsledi.

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Hastanenin engelli temizlik görevlisi yaptığı resimlerle dikkat çekti. Resim öğretmeni oldu 23

Biçer, hastanede resim çalışmalarına devam ediyor.

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