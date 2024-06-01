Hastanenin son katına tarzan gibi tırmandı. Bir il bu olayı konuşuyor

Konya’da ilginç bir olay yaşandı. Karatay ilçesinde bulunan özel bir hastanenin dış kaplamasından 40 yaşındaki İ.A. tepeye kadar tırmandı.

Son kata kadar çıkan İ.A., intihar girşiminde bulundu. Yürekler ağza gelirken çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

Şahsı ikna etmek ise 1 saate yakın sürdü. İ.A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar ise kameralara yansıdı.

TARZAN GİBİ TIRMANDI

Hastanenin dış kaplamasından son kata kadar tırmanan adam akıllara tarzanı da getirdi. Olay sosyal medyada da gündem oldu.