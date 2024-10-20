Hastanesi kapatıldı vicdanım rahat dedi

Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapsam genişliyor. Bir yandan olayın ayrıntıları netleşirken, diğer yandan kan dondurucu olayda adı geçin özel hastanelerin arı ardına ruhsatı iptal ediliyor. Vahşete dahil olan 19 özel hastaneden aralarında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital’in da yer aldığı 8’inin daha faaliyetleri askıya alındı.

Ambulanslarla boşaltıldı

İstanbul’da daha önce Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Şafak Hastanesi Bağcılar’ın faaliyetlerini askıya alınmasının ardından dün, Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi’nin ruhsatı iptal edildi. Tekirdağ Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi’nin aynı çerçevede faaliyetleri durduruldu. Hastaneler boşaltıldı.

Soruşturma derinleştiriliyor

Hastanesi kapatılan Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Vicdani anlamda rahatım” diyerek, hastanesini ve kendini savundu. Diğer yandan, 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili bakanlığın müfettiş raporunda 2022 yılında da örgüt üyelerinin 112 nakil biriminden arandığı tespit edildi. Bu çerçevede diğer yıllarda da başka bebeklerin ölümüne neden olabileceği belirtilerek soruşturmanın daha da derinleştirildiği öğrenildi.