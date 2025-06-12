Hastaneye giderken hastanelik oldular

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç, hasta E.Y. ve refakatçisi B.K. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.