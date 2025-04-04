Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için açıklama! Nedeni belli oldu

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

Sondakika!.. Mahir Polat hastaneye sevk edildi

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşan Erdem, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti.

RAPOR ALINACAK!

Avukat Erkam Erdem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir Bey'in hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil, rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor." dedi.