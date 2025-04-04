Mahir Polat hastaneye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İBB operasyonlarında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeni ile sık sık hastaneye kaldırılan Mahir Polat yeniden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

23 Mart tarihinde 'kent uzlaşısı' soruşturması gerekçe gösterilerek tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat sağlık sorunları nedeni ile 3. defa hastaneye sevk edildi. 21 yaşından beri ağır bir tansiyon hastası olan Polat daha önce 2 defa hastaneye kaldırılmış, son hastane sevkinde ise anjiyo olmuştu. Polat anjiyo olmasının ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

3. KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Polat bugün yine cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, Polat’ın yeniden hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

SAĞLIK RAPORU ALINACAK!

Silivri Cezaevi içindeki hastaneye sevk edilen Mahir Polat için sağlık raporu alınacağı gelen bilgiler arasında.

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