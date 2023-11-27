Hastanın 4 dişini çeken adam kliniğin temizlikçisi çıktı. Reçete bile yazdı

Diş ağrısı nedeniyle dişçiye giden Hakan Yıldırım adlı vatandaşın 4 dişi aynı günde çekildi.

Yıldırım’ın ısrarla “dişlerde apse var” demesine rağmen çekilen dişlerin klinikte çalışan temizlikçi Cemal Şenaslan'ın çektiği ortaya çıktı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre İstanbul'da yaşayan Hakan Yıldırım (42), diş ağrısı nedeniyle Kağıthane'de bulunan diş kliniğini aradı.

"SEN İŞİMİ BANA MI ÖĞRETİYORSUN?"

Telefonu açan Cemal Şenaslan, kendisini diş doktoru olarak tanıttı. Hakan Yıldırım'a akşam saatlerinde kliniğe gelmesini söyledi. Hakan Yıldırım, diş muayenesi için kliniğe gittiğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Şenaslan karşıladı.

Muayene sonucu Cemal Şenaslan 4 dişinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Hakan Yıldırım da apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bu cevabın üzerine sinirlenen Cemal Şenaslan'ın 'Sen işimi bana mı öğretiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Hakan Yıldırım'a anestezi yaparak ön üstteki dört dişini çekti.

YILDIRIM KAŞE İÇİN GERİ DÖNÜNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Diş çekimi sırasında dayanılmaz derecede canı yanan Hakan Yıldırım'a reçete yazan Cemal Şenaslan, 1000 lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden hastayı gönderdi.

Dişleri çekildikten sonra yüzü şişen ve dayanılmaz acılar çeken Hakan Yıldırım, ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Eczacı ilaç ücretini isteyince, Hakan Yıldırım SGK'lı olduğunu ve ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi. Eczacının reçetenin kaşesiz olduğunu, kaşe imza yapılırsa ücret ödemeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Yıldırım, dişlerini çektirdiği muayenehaneye gitti. Muayenedeki doktor İbrahim Levent Ç., 'Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar' deyince Hakan Yıldırım'ın dünyası başına yıkıldı.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITAN TEMİZLİKÇİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müvekkilinin dişinin daha da kötüye gitmesi üzerine devlet hastanesinin acil servisine gittiğini dilekçesinde belirten Hakan Yıldırım'ın avukatı Oğuzhan Er, "Cemal Şenaslan hakkında, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğini icra ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır" dedi.

Avukat Oğuzhan Er dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Cemal Şenaslan, yaşanan olayda tam kusurludur. Müvekkil, bedeninde meydana gelen zarar dışında ruhsal anlamda da mağdur olmuştur. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Cemal Şenaslan'dan tahsilini istiyoruz."