Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki kadının rahminde bulunan 35 santim büyüklüğündeki kist operasyonla alındı.

KAYNAK: İHA
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti

Tatvan ilçesinin kırsal kesiminde yaşayan 7 çocuk annesi 55 yaşındaki kadın, 3 yıldır devam eden karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde rahminde 35 cm büyüklüğünde ve 3 buçuk kilogram ağırlığında bir miyom tespit edildi. 2 saatlik başarılı operasyonla kist alındı.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Öz, “55 yaşındaki hastamız bize 3 yıldır devam eden karın ağrısı, kabızlık ve karında şişkinlik şikâyetiyle başvurdu. Yaptığımız görüntüleme sonucu hastanın rahminde yaklaşık 35-36 santimetre boyutlarında bir miyom tespit ettik. Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık ve miyomun kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardık. 2 gecelik bir hastane yatışı sonrası hastamızı taburcu ettik. Miyom 3,5 kilogramdı ve tamamen çıkardık. Ameliyat sonrası kontrollerimizde de hastanın şişkinlik ve kabızlık şikâyetlerinin ortadan kalktığını öğrendik. İyi huylu olması burada işimizi kolaylaştıran bir etkendi” dedi.

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Kadınların yılda en az bir defa kadın doğum uzmanına kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen Op. Dr. Öz, “Önceden tespit etmek çok kolay olmasa da rutin kadın doğum kontrolleri arasında tespit etmek kolay. Ultrason ile tespitimizi yapıyoruz. Yaşam süresini kısıtlamayan bir hastalık olduğu için erken tespit çok şart değil ama yıllık kontroller arasında tespit ettiğimiz zaman hastanın da yaşam kalitesini bozan bir büyüklükte ise eğer bunu ameliyat edilmesinde yarar var. Doğurganlık çağındaki kadınlarda yani 16 ile 45 yaş veya 50 yaş aralığındaki kadınlar gebe değillerse dahi senede bir defa kadın doğum kontrollerini öneriyoruz. Bu hastamız 55 yaşında olduğu için yaklaşık 7 senedir menopozdaydı. Dolayısıyla bu hasta üzerinde konuşacak olursak gebe kalma ihtimali zaten yoktu. Yalnız gebelik çağında da miyomlar oldukça sık görülebilmekte ve hastalığın büyük oranı da gebeliği önleyebilmekte yerleşim bölgesine göre. Eğer böyle bir bölgedeyse boyutundan bağımsız olarak ameliyat edilmesi gerekiyor. Çünkü embriyonun yerleşmesini engelleyip düşük yapabiliyor. Dolayısıyla bir veya iki santimetre boyutundan bağımsız olarak bebeğin yerleşme yerinde miyom görüldüğü zaman onun ameliyat ile alınmasını öneriyoruz. Ülkemizde rahim ağzı kanser taraması üç yılda bir yapılmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadınlar bunu önemsemelidir” diye konuştu.

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