Hatalı dönüşü kazaya sebep oldu. O anlar kameraya yansıdı

Üsküdar'da hatalı dönüş yapmak isteyen sürücü, seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç orta refüje çıkarken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
Hatalı dönüşü kazaya sebep oldu. O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi, Nato Caddesi iddiaya göre sürücü ismi öğrenilemeyen 34 DDG 838 plakalı araç seyir halindeyken, yine aynı cadde üzerinde sola dönüş yapmak isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFZ 134 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki 34 DDG 838 plakalı araç yolun ortasındaki refüje çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

aw086273-02.jpg

aw086273-03.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
İngiltere’de domuz gribi alarmı. Yeni bir türün ilk insan vakası tespit edildi Dünya
İngiltere’de domuz gribi alarmı. Yeni bir türün ilk insan vakası tespit edildi
Soğuk havada hastalanmamak için nasıl beslenmeli Sağlık
Soğuk havada hastalanmamak için nasıl beslenmeli
Burun estetiği olanlar bu havalara dikkat Sağlık
Burun estetiği olanlar bu havalara dikkat
İran’da 80 hektar ormanlık alan yandı Dünya
İran’da 80 hektar ormanlık alan yandı
Wilders’in Filistinlileri Ürdün’e yerleştirme planını Arap dünyası kınadı Dünya
Wilders’in Filistinlileri Ürdün’e yerleştirme planını Arap dünyası kınadı
Kütahya’da sahte alkol operasyonu Gündem
Kütahya’da sahte alkol operasyonu