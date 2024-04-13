Hatalı park edip trafiği tıkadı, tepki görünce belediyeyi suçladı

Diğer sürücülerin tepkisi üzerine, hatalı park yapan sürücü belediyeyi suçladı, belediyenin yeterli park alanları yapmadığını iddia etti.

Sürücülerin yaşadığı zorluklar ve tepkileri net bir şekilde ortaya kondu. Göktuğ Demirbeyli, bekleyişin neden olduğu sıkıntıya dikkat çekerek, bu tür durumların yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Hasan Şahin ise hatalı parkın sıkıntılarını ve trafik akışını engellediğini belirtirken, belediyenin bu konuda çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Hatalı park yapan sürücü ise sorumluluğu üzerinden atarak belediyeyi suçladı ve park sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Bu tür durumların sık sık yaşanmaması için belediyenin daha fazla park alanı oluşturması veya park kurallarını denetlemesi gerektiği açıkça belirtiliyor.