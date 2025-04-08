Hatalı parklar itfaiye ekiplerine işini yaptırmadı!

Kaynak: İHA
Hatalı parklar itfaiye ekiplerine işini yaptırmadı!

Karaman'da anne ve oğlu evde kilitli kaldı. Onları kurtarmaya giden itfaiye ekipleri ise hatalı parklar yüzünden olay yerine gitmekte güçlük çekti.

Edinilen bilgiye göre, Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki bir binanın 2. katındaki dairede küçük yaştaki oğlu ile kilitli kalan anne, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

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İhbar üzerine yola çıkan itfaiye, adrese ulaşmak için girdiği sokakta hatalı park edilmiş araçlardan dolayı ilerlemekte güçlük yaşadı. İtfaiyenin zor anlar yaşadığını gören çevredeki vatandaşların yardımıyla itfaiye güçlükle adrese ulaştı.

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Evde mahsur kalan anne ve oğlu balkondan merdiven yardımıyla eve girilerek dışarıya çıkarıldı.

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