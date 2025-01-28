Hatalı yerlere parkın cezası ağır oldu! Tek tek belirlendi

Kaynak: İHA
Hatalı yerlere parkın cezası ağır oldu! Tek tek belirlendi

Engellilere özel park alanlarına, yaya geçitlerine ve rampalara park eden araç sürücülerine ceza yağdı.

Eskişehir'de engelli park alanlarına, rampalara ve yaya geçitlerine araçlarını hatalı park eden 24 sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce engelli vatandaşlar için karayolu, alışveriş merkezleri, hastaneler ve özel alanlarda oluşturulan engelli park alanları ile kullanılan yaya geçitleri, rampalara hatalı araç park ederek kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik çalışma yapıldı.

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Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.

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