﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Hatay Hassa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, bünyesinde usta öğretici (aşçı) olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Ustaöğretici (Aşçılık) Belgesi olan

2- Taşımalı Okul Mutfaklarında çalışmış olan

3- Hassa da ikamet eden

4- Stajer Öğrenci ve kursiyerler ile iletişim becerisi yüksek olan

5- Milli Eğitim Bakanlığının 09.08.2022 tarih ve 54896458 sayılı yazısındaki şartlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Aşçılık Ustaöğretici Belgesi