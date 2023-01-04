﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Hatay Hassa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, bünyesinde usta öğretici (aşçı) olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Ustaöğretici (Aşçılık) Belgesi olan
2- Taşımalı Okul Mutfaklarında çalışmış olan
3- Hassa da ikamet eden
4- Stajer Öğrenci ve kursiyerler ile iletişim becerisi yüksek olan
5- Milli Eğitim Bakanlığının 09.08.2022 tarih ve 54896458 sayılı yazısındaki şartlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Aşçılık Ustaöğretici Belgesi
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