Hatay Havalimanı için Vali'nin CHP'li Başkan'dan yardım istediği ortaya çıktı. Hatay Belediye Başkanı da Mansur Yavaş'tan yardım istemiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören Hatay Havalimanı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yapımı tartışmaları beraberinde getirdi.



AKP'nin tepkisiyle karşılaşan söz konusu olayın altındaki gerçek ortaya çıktı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tadilat için Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yardım istediğini kaydetti.



“VALİ BEY RİCADA BULUNDU”

Yavuz Oğhan’la Akif Beki’ye konuşan Savaş, “Vali Bey, depremde zarar gören Hatay Havalimanı ne durumda diye sordu. Bizden havalimanının tadilatı hususunda yardım istedi. Biz de şehirde birlikte çalıştığımız müteahhit bir arkadaşı görevlendirdik. Söz konusu müteahhit aynı zamanda Ankara Büyükşehir Beklediyesi’ne de iş yapıyormuş. Ben de Mansur başkana rica ettim. O müteahhit şu an havaalanını yapıyor. Vali Bey’in bu ricası sonrası havaalanı yapılıyor.” dedi.







KILIÇDAROĞLU: HAVALİMANINI ONARIYORUZ GELİN TUTUKLAYIN

Lütfü Savaş’ın bu açıklamalarının ardından akıllara yaşanan tartışma geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.” demiş, Yavaş’ın tweetini alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.” İfadelerine yer vermişti.







FUAT OKTAY’DAN SERT TEPKİ: SİZ KİMSİNİZ? YAZIKLAR OLSUN!

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay Havalimanı'nda da onarım devam ediyor. Havalimanıyla ilgili son derece çirkin bir şekilde siyasi amaçlı açıklama vardı ama biz ilk günden beri yapıyoruz. Hatay Havalimanı'nda da onarım devam ediyor. Devletin yapamayacağını bir belediye mi gelecek yapacak? Havalimanı yapacak? Siz kimsiniz? Afetzedelerin üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun!” şeklinde bir açıklama yapmıştı.







BİNALİ YILDIRIM “CHP’YE AİT BİR ŞEY GÖREMEDİM” DEMİŞTİ

Çalışmaların sürdüğü Hatay Havalimanı’na giden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise “Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanları'nın görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim." ifadelerini kullanmıştı.



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