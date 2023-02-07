Depremin vurduğu Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü.

En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.

İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi yükselmeye başladı. Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

Öte yandan Hatay İskenderun'daki son durum, dron ile görüntülendi. İlçe merkezindeki yıkımların durumu ile yangınlar nedeniyle çıkan dumanlar, şehrin durumunu gözler önüne serdi.

İlçede çöken binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, son durum da havadan görüntülendi. İlçe merkezindeki yıkıntıların yanı sıra, limanda süren konteyner yangınları da görüntülere yansıdı.