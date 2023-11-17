Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

KAYNAK: İHA
Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti

İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde denizin üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

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