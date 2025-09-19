Hatay son dakikada 3 puandan oldu! Hugo Almeida ile galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Mersin’de oynanan Atakaş Hatayspor-Boluspor mücadelesi nefes kesti.

İki farklı öne geçen Hatayspor, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

HATAYSPOR İLK YARIDA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atakaş Hatayspor, 7. dakikada Bamgboye’nin golüyle öne geçti. 33. dakikada Rui Pedro skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda Boluspor’un çabaları sonuçsuz kalırken devre bu skorla tamamlandı.

BOLUSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Boluspor, 60. dakikada penaltıdan Hasani’nin golüyle farkı 1’e indirdi.

???? Florent Hasani, serbest vuruştan attığı golle 90+7. dakikada Boluspor'a beraberliği getirdi! #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/D3YtIg9J8X — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 19, 2025

Mücadelede son sözü yine Hasani söyledi. 90+6. dakikada sahneye çıkan Kosovalı oyuncu frikikten attığı harika golle skoru 2-2’ye getirdi.

Bu sonuçla; Hatayspor 3, Boluspor ise 11 puana yükseldi

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Hatayspor’da Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Bekaj, Massanga Matondo ve Engin Can Aksoy; Boluspor’da ise Liço ve Hasani olmak üzere karşılaşmada toplam 9 sarı kart çıktı.

HUGO ALMEIDA GALİBİYET ÖZLEMİNİ SONLANDIRAMADI

Hatayspor'un başında ilk teknik direktörlük sınavını veren Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida, iyi bir başlangıç yapamadı.

Almeida yönetiminde 4. haftada İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, sonraki hafta deplasmanda Erokspor karşısında 4-1'lik farklı bir yenilgi aldı. Boluspor karşısında da son dakikada gelen golle 2 puan kaybeden bordo-beyazlılar, Almeida yönetiminde galibiyet özlemini sürdürüyor.