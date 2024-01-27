Hatay usulü meşhur kısır tarifi? İşte Hatay usulü kısırın püf noktası…

Bu kısırın en belirgin özelliği, çiğ köfte tadında olmasıdır. Yoğun kıvamı ve bol ekşili baharatlı yapısıyla günlerde ve davetlerde oldukça popülerdir.

Kısır, Türkiye’nin birçok bölgesinde sevilen ve sıkça yapılan bir salata türüdür. Ana malzemesi ince bulgur olan kısır, genellikle çay saatlerinde, öğle yemeklerinde veya özel günlerde servis edilir.

Hatay usulü kısırın sırrı, zeytinyağının bol kullanılmasıdır. Hataylı Ayşe Fatıma Hanım, evinde kısır yaparken zeytinyağını cömertçe kullanır. Bol kullanılan zeytinyağ, kısırın lezzetini artırır.

Herkesin bayıldığı kısırın ölçüsünü tutturmak oldukça önemlidir. Kısır sevenlerin favorisi olacak bu tarif, sizin de favoriniz olacak.

Bu tarif, kısır sevenlerin favorisi olacak.

İşte ustasından tam ölçülü Hatay usulü kısır tarifi…

HATAY USULÜ KISIR TARİFİ

Malzemeler:

• 2 su bardağı esmer bulgur (kısırlık bulgur)

• 1 su bardağı ılık su

• 1,5 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 2 yemek kaşığı isot

• 1 yemek kaşığı acı pul biber

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1/2 limon suyu

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 diş sarımsak

• 4 dal taze soğan

• 1/2 demet maydanoz

• 1 tutam taze nane

HATAY USULÜ KISIR NASIL YAPILIR?

Hatay usulü kısır yapımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Geniş bir kap veya tepsiye 6 çay bardağı esmer bulgur, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kimyon ve 2 yemek kaşığı isot ekleyin.

2. Ellerinizi ıslatın ve malzemeler iyice birbirine karışana kadar yoğurun.

3. Bulguru sıcak su ile şişirip yumuşatmadığınız için ellerinizi ara ara ıslatıp bulguru bu şekilde yumuşatın.

4. 150 ml. zeytinyağı ve 1/2 su bardağı nar ekşisini de ekleyip yoğurmaya devam edin.

5. Bulgur yenebilecek kıvamda yumuşadığında 1 demet doğranmış maydanoz, 8 dal doğranmış taze soğan ve 1 demet doğranmış taze nane ekleyin.

6. Tüm malzemeleri birbirine karışan kısırı marul yapraklarının üzerine koyarak servis edebilirsiniz.

HATAY USULÜ KISIR NASIL SERVİS EDİLİR?

Hatay usulü kısır genellikle yanında marul, turşu ve ayran ile servis edilir. Kısırın yanında bu eklemeler, lezzetini daha da artırır. Ayrıca, kısırı marul yapraklarına sararak da tüketebilirsiniz. Bu şekilde servis edildiğinde, kısır hem lezzetli bir atıştırmalık hem de besleyici bir öğün olabilir.

KISIRIN KÖKENİ NEDİR?

Kısırın kökeni, tahıl tarımının yaygın olduğu bölgelere dayanmaktadır. Bulgur, buğdayın dış kabuğunun ayrılması ve ardından öğütülmesiyle elde edilir. Bulgur, sağlıklı bir tahıl kaynağıdır ve uzun süre dayanıklıdır. Bu nedenle geçmişte kış aylarında beslenmenin bir parçası olarak sıklıkla kullanılmıştır.

Kısır, Türkiye’nin birçok bölgesinde sevilen ve sıkça yapılan bir salata türüdür. Ana malzemesi ince bulgur olan kısır, genellikle çay saatlerinde, öğle yemeklerinde veya özel günlerde servis edilir.