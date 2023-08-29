Hatay'da 11 yaşındaki çocuğun cenazesi depremden 6 ay sonra bulundu

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Hatay'a yerleşen 11 yaşındaki Zakhar Gladki'den 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden bugüne haber alınamıyordu. Gladki'nin cenazesi kimsesizler mezarlığından çıktı.

KAYNAK: DHA
Hatay'da 11 yaşındaki çocuğun cenazesi depremden 6 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yakınlarının haber alamadığı Zakhar Gladki'nin cenazesi, 402 numaralı kimsesizler mezarlığında bulundu.

savastan-kacip-depreme-yakalanan-zakharin-cenazesi-kimsesizler-mezarliginda-bulundu-1874-dhaphoto1.jpgYulia Petrova, Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları Matvei Gladki ve Zakhar Gladki (11) ile Türkiye’ye gelip, Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki 'cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans’a yerleşti.

SAVAŞTAN KAÇTI ÖLÜME HATAY’DA YAKALANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Rönesans Rezidans da yıkıldı, yüzlerce insana mezar oldu. Enkazda kalan Yulia Petrova ve Matvei Gladki'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak Zakhar Gladki'ye ulaşılamadı. Yakınları, 6 ayı aşkın süredir Zakhar Gladki'nin bulunması için birçok yol izledi. Yoğun uğraşlar sonucu Zakhar'ın cenazesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 402 numaralı kimsesizler mezarlığında bulundu.

savastan-kacip-depreme-yakalanan-zakharin-cenazesi-kimsesizler-mezarliginda-bulundu-1874-dhaphoto2.jpgCENAZE UKRAYNA'YA GİDECEK

Depremde annesi İrina ve babası Cengiz Taşçı'yı, akrabaları Yulia Petrova ile Matvei Gladki'yi ve son olarak Zakhar'ı kaybeden Alona Sevgi Taşçı (23), "Zakhar'ın anneanesi onu bulabilmek için Hatay'a gelmişti. Savcılığa gittiğinde oradaki çocuk görsellerinden Zakhar'a benzeyen bir çocuğu görmüş. Uyuşmama ihtimali olmasına rağmen verdiği DNA testi Zakhar ile uyuşmuş. Böylelikle Zakhar'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendik. Çok üzgünüz ama artık en azından nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

Zakhar'ın memleketine götürüleceğini belirten Taşçı, "Zakhar'ın babası aslında DNA vermek için Hatay'a geliyordu. Ancak Zakhar'ın yerini öğrendik. Cenaze Ukrayna'ya götürülecek. Oradaki mezar yeri de açıldı. Zakhar şubat ayının 18'inde bulunmuş ve kayıtlara A1 blok olarak girmişler. Ama onlar A2 blokta yaşıyorlardı. Zakhar'ın çıkma durumunda bize haber vereceklerdi. Bloklar karıştığı için muhtemelen bulunduğunda bize bildirmediler" ifadelerini kullandı.

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