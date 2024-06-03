Hatay'da 2 katlı binada patlama

Kaynak: İHA
Hatay'da 2 katlı binada patlama

Hatay'ın Payas ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki katlı bir binada patlama meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında gerçekleşen patlamada, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bina ve çevresinde büyük hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle karşı binadaki altı ofis, çevredeki altı iş yeri, iki araç ve iki ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay anında binanın karşısındaki tatlı dükkanında çalışanların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetli sesiyle çalışanların kulaklarını kapattıkları ve hızla dışarıya çıktıkları görüldü.

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Yetkililer, patlamanın sebebinin tespit edilmesi için incelemelere devam ediyor. Mahalle sakinleri ise büyük bir korku ve şaşkınlık yaşarken, yetkililer olayla ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerini bildirdi.

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