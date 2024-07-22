Hatay'da 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük'te yapılan kazılarda 3 bin 500 yıllık bir tabletin bulunduğunu açıkladı.

Hatay’da bullundu. 3 bin 500 yıllık

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirterek vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Ersoy, tabletin 28 gram ağırlığında olduğunu ve Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısı ile devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tarihi mirası bulma konusundaki özverili çalışmaları için tebrik eden Ersoy, Anadolu'nun zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları sırasında bulunan tablet, Akadça çivi yazılı olarak Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısı ve devlet sistemini anlatıyor. Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker'in üzerinde çalıştığı tablet, 4,2 ile 3,5 santimetre ölçülerinde, 1,6 santimetre kalınlığında ve 27,85 gram ağırlığında.

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Tablet, ilk satırlarında yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımının kaydedildiğini gösteriyor. Dil bilimciler, tablet üzerindeki sayıların ve alım-satım işlemlerinin detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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