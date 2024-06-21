Hatay'da 8 sokak köpeği 1 kediyi parçaladı. Dehşete düşüren görüntü

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde sokak kedisine 8 köpek saldırdı.

Saldırı sonrası kedi telef olurken, görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; sokak köpeklerinin kedinin etrafını sardığı ve ağızlarında parçaladıkları görüldü.

"KÖPEKLERİN ÇOCUKLARA SALDIRMASI İNSANLARI KORKAR HALE GETİRDİ"

63 yaşındaki Fahri Sarar, kedinin köpekler tarafından telef edilmesine tepki gösterdi. Sarar, “Ufak çocukları parçalaması ve köpeklerin çocuklara saldırması, insanları korkar hale getirdi. Çocuklar korku içinde, hayvan sevgisi böyle olmaz. Belirli bir yerde toplanılsa, bakılsa orda hayvanlara daha güzel olur. Gönlüm dayanamadı, yaklaşık 8 tane köpek tek bir kediyi parçaladılar. Bütün millet de izledi bu durum ne olacak dayanamıyorum buna bir çare bulun bir şeyler yapın. Bir yere de gidemiyoruz köpekler aç, düzgün beslenmiyorlar çare bulunsun" dedi.