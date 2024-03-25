Hatay'da aranan 4 şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından şehrin huzurunu ve asayişini sağlamak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından 22 Mart tarihinde İskenderun genelinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan, 1'i kayıp 14 şahıs yakalanırken, 9 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Bu şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 tabanca, 29 fişek, 15 gram kannabinoid maddesi, 60 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.