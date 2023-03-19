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Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da freni arızalanan kamyon trafik ışıklarında bekleyen bir kamyon ve iki otomobile çarptı. Olayda yaralanan yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:03
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Hatay'da arızalanan kamyon kaza yaptı

Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
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Hatay Arsuz'da bir kamyon freni arıza yapınca, trafik ışıklarında bekleyen kamyona ve iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması çalışmalarında kullanılan 49 yaşındaki Y.D. yönetimindeki kamyon, İskenderun-Arsuz kara yolu Nardüzü Mahallesi'nde seyir halindeyken trafik ışıklarında bekleyen bir kamyona ve iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası sıkıştığı kamyondan çıkarılan Y.D. ile diğer araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. (AA)

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﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı
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