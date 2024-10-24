Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği

Kaynak: İHA
Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişinin berber dükkanında bıraktığı çanta, polisi alarma geçirdi.

Çantanın sahiplerinin dükkana gelerek durumu anlatması ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgilere göre, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan berber dükkanına gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, çantayı berberde bırakıp dışarı çıktı.

Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine paniğe kapılan berber, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Tekrar dükkana gelen çantanın sahipleri, çantanın içindekileri polis ekiplerine gösterdi.

Polis ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsı işlem için emniyete götürdü. Çantanın sahiplerinin gelmesiyle vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Son Haberler
Cercle Brugge, İzlanda deplasmanında mağlup oldu
Cercle Brugge, İzlanda deplasmanında mağlup oldu
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninden ilk görüntüler
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninden ilk görüntüler
Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği
Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesas Rezidans'ın 3. duruşması görüldü
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesas Rezidans'ın 3. duruşması görüldü
TSK'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Afrika'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı