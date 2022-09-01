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Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Hatay’ın Hassa ilçesinde Jandarma'nın yaptığı operasyonda 10 bin 220 adet kaçak sigara. 157 bin adet makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şüpheli ile ilgili idari işlem başlatıldı. 

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:00
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Hatay’da binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmada Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesinde A.T. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, 10 bin 220 adet kaçak sigara ile 157 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 adet sigara doldurma makinesi ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.T ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

(İHA)

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