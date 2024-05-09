Hatay’da çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

Kaynak: İHA
Hatay’da çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta ve 2 şahsın üzerinde yapılan aramada çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik devam eden çalışmalarda, İskenderun ilçesinde 7 Mayıs tarihinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde durdurulan bir araç ile 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 280 adet Bizans, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet altın sikke ve üzerinde yazılar bulunan 1 adet toprak mühür bulundu.

Olayla ilgili olarak M.E. ve Z.İ. isimli şahıslara 2863 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

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