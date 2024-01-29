Hatay'da depremden 357 gün sonra yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukların çığlık sesi evde yankılandı

Kaynak: İHA
Hatay'da depremden 357 gün sonra yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukların çığlık sesi evde yankılandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan iller arasında yer alan Hatay'da deprem anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde yıkıcı etki yaratmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremin büyük hasar bıraktığı Antakya ilçesinde binlerce bina da ağır hasar almıştı.

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir vatandaş, felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı ve o görüntüler depremin yıldönümüne kısa bir süre kala ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar yer alırken, görüntüler yıkımın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

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