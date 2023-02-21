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Hatay’da depremzedeler Mimar Sinan’a sığındı. 1574’te yapılan eserde taş yerinden oynamadı

2023 yılında meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlar 1574 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ne sığındı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:33
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Hatay’da depremzedeler Mimar Sinan’a sığındı. 1574’te yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde taş yerinden oynamadı

Hatay’da depremzedeler Mimar Sinan’a sığındı. 1574’te yapılan eserde taş yerinden oynamadı
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İHA
Hatay’ın Payas ilçesinde 1574 yılında Mimarbaşı Mimar Sinan tarafından dönemin sadrazamlarından olan Sokullu Mehmet Paşa adına yaptığı külliye aradan geçen 449 yıla rağmen ayakta duruyor. İstanbul-Halep-Şam-Hicaz yolu üzerinde hac ve ipek yolu kervanlarının kesiştiği noktada yer alan külliye, uzun yıllar kervanların konakladığı bir nokta oldu. Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle külliyede yalnızca camiye ait minarenin kubbesinin yıkıldığı görüldü.

449 yıllık külliye uzun yıllar sonra deprem nedeniyle evleri zarar gören depremzedeleri konuk ediyor. Depremin hemen ardından külliyeyi kullanıma açtıklarını ifade eden Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, “Burası tarihi eser ve dayanıklı olduğu için depremin ardından insanları barınması için buraya aldık. İkinci gün yaklaşık bin 300 kişiye sıcak yemek verdik” dedi.


Depremzede Raziye Karataş ise, “Depremin ilk gününden beri burada kalıyoruz. Devlet bize, kahvaltısı, yemeğiyle ve diğer yardımlarıyla dört dörtlük konforlu bakıyor” şeklinde konuştu.


Külliyenin tarihini anlatan Sarı Selim Cami imamı Hüseyin Acem, “Bu mekanlar asırlarca hem hac kervanlarına hem de ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmış. Asırlarca binlerce gariban, kimsesiz kimselere karnı doyularak ev sahipliği yapmış. Şu anda da muhtaç durumda olan depremzede kardeşlerimize depremin ilk gününden itibaren hem barınma hem de yemek ihtiyaçlarını karşılıksız olarak karşılanmıştır. Plan ve projesi mimarbaşı Mimar Sinan tarafından çizilmiş olup, alt mimarlar tarafından 1562 yılında temelleri atılmış. 1574 yılında kısmen, 1580 yılında tamamen bitirilerek, hac ve ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmış. Kale, mescit, cami, menderese, arasta çarşı ve diğer alanları ile birlikte o dönem uğrayanların tüm ihtiyaçlarını karşılamış” ifadelerini kullandı.

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