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Hatay'da yıkılan binaların evraklarını korumakla görevlendirilen savcıların izne çıktığı iddia edildi

Hatay'da yıkılan binalarla ilgili evrakların bulunduğu resmi kurumun yıkılması sonrası evrakları korumakla görevlendirilen savcıların izne çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:01
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Hatay'da evrakları korumak için gelen savcıların izne çıktığı iddiası

Hatay'da yıkılan binaların evraklarını korumakla görevlendirilen savcıların izne çıktığı iddia edildi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı yıkımın ardından Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nde yıkıma başlanacağı iddiaları gündem olmuş, iki savcının binadaki evrakları tutanak altına aldığı söylenmişti.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre Hatay'a giden o savcılar 'izne' çıktığı iddia ediliyor.

Hatay Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkılmak istendiği iddiasının ardından, iki savcının binadaki evrakları tutanak altına aldığı belirtilmişti. Yıkılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait binasının enkazındaki evrakların ise çatılı bir alana alınacağı açıklanmıştı.

İKİ SAVCI İZNE ÇIKTI

Müdürlükteki evrakların bir kısmı teslim alınırken, görevli savcının ‘Burada beklemenize gerek yok sabah araç göndereceğim belgeleri alacak’ dediği iddia edildi. Ancak nöbet tutan avukatlardan alınan bilgilere görevli iki savcının da izine ayrıldığı öne sürüldü.

Avukatlardan Ömer Meşe ve yurttaşlar ise nöbet tutmaya devam ediyor. 

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 10 ilde yıkılan 12 binden fazla binada, on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkıldığı iddiası ise delillerin karartılması korkusunu gündeme getirirken, avukatlar 2 gün boyunca bina önünde nöbet tuttu.

Nöbetin ardından 2 savcı görevlendirilmiş ve ardından belgelerin güvenli yere alınacağı belirtilmişti.

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