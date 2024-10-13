Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan M.B., inişe geçtiği sırada dengesini kaybedip pist yerine evin çatısına çarptı. Paraşütün çatıya takılması üzerine M.B., 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iniş yaparken bir evin çatısına çarpıp, 6 metre yükseklikten beton zemine düşen yamaç paraşütçüsü M.B. (34) yaralandı.

İlçedeki Kapısuyu Dağı eteklerinden sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan M.B., saat 11.00 sıralarında inişe geçti. Dengesini kaybedince sahildeki piste iniş yapamayan M.B. Çevlik Mahallesi'nde bir evin çatısına çarptı. Paraşütün çatıya takılması üzerine M.B., 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

Hatay'da feci kaza! 6 metreden beton zemine düştü

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