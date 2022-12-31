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Hatay’da fuhuş operasyonu

Hatay’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:58
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Hatay’da fuhuş baskını: 18 şüpheli gözaltına alındı

Hatay’da fuhuş operasyonu
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Hatay’da yapılan fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alınırken, 13 kadın kurtarıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınların çaresizliğinden yararlanarak fuhşa zorlandıkları bilgisini alarak çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan üç aylık teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe Antakya ile Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca İskenderun'da fuhuş yaptıkları tespit edilen F.Y., E.Y., B.P. ile S.K. adlı 4 şahsa 8 bin 236 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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