Hatay'da genç kadın her diktiği ağaca bir hatıra bırakıyor

Fidan dikim etkinliğine katılan ve her diktiği fidana kişisel bir anı bırakan Şeyma Ayşe Kaya, bu projede diktiği ağaca anı olarak bilekliğini takarak bıraktı.

"Orman Benim" kampanyası, Türkiye çapında orman yangınlarını önlemek ve yangın sayısını düşürmek amacıyla düzenlendi.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Karahüseyinli bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre temizliği yaptı, yangın çıkarma potansiyeli olan çalıları kesti. Katılımcılar, geleceğin nesillerine yaşam verecek fidanları toprağa dikti.

Fidan dikim etkinliğine katılan ve her fidana bir anı bırakma geleneğini sürdüren 28 yaşındaki Şeyma Ayşe Kaya, "Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' projesi kapsamında Karahüseyinli'de fidan dikimi yaptık. Her fidana bir parçamı bırakmayı seviyorum, bu sefer de diktiğim fidana hatıra olarak bilekliğimi bıraktım" dedi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Orman İşletme Müdürü Abubekir Yaylagül ve öğrencilerin de yer aldığı "Orman Benim" projesinin etkinliğine katılım gösterildi.