Hatay'da iş makinesi operatörü 4 aracı biçti arkasına bakmadan kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da iş makinesi operatörü 4 aracı biçti arkasına bakmadan kaçtı

Hatay'da iş makinesi operatörü, park halindeki 4 araca zarar verip kaçtı. Kaza anı ve operatörün kaçışı kameraya yansıdı. Vatandaşlar şikayetçi oldu, polis operatörü arıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde, bir iş makinesi operatörü park halindeki 4 araca kepçesiyle zarar verip kaçtı.

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Araçlar hasar görürken, operatör olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşlar operatörü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

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Polis, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

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“DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI”

Kazayı anlatan esnaf Taha Yeşil, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz.

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Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde, hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.

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