Hatay'da iş makinesi operatörü 4 aracı biçti arkasına bakmadan kaçtı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde, bir iş makinesi operatörü park halindeki 4 araca kepçesiyle zarar verip kaçtı.

Araçlar hasar görürken, operatör olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşlar operatörü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

Polis, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

“DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI”

Kazayı anlatan esnaf Taha Yeşil, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz.

Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde, hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.