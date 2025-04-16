Hatay'da 'kamulaştırma' tepkisi! Vatandaşlara jandarma müdahale etti

TOKİ için kamulaştırılan Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesine bugün jandarma eşliğinde kepçelerle girilerek ağaçlar sökülmeye başlandı.

Arazilerini korumak isteyen Mağaracıklılara jandarma müdahale etti, fenalaşan bir mahalleli hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR DİRENİŞE BAŞLADI

Mahalleli, kepçelerin önüne atlarken, Çağla Cemali, beş aydır kamulaştırmaya karşı vatandaşların direnişte olduğunun belirterek, şunları söyledi:

"Bu durumdan dört mahalle mağdur. Vakıflıköy, Hıdırbey, Kurtderesi ve Mağaracık olmak üzere dört mahalle mağdur. Yüzlerce dönüm zeytin arazisine burada el konuldu. Dün bir grup arkadaşımızı Meclis’e hem milletvekili hem de bakanlarla görüşmeye gönderdik. Gece şirket buraya girdi, ağaçları toplamaya başladı. Jandarma, şirketleri korudu, araçları korudular, kepçeleri korudular ve polis, jandarma eşliğinde araziye girip ağaçları söktüler. Burada insanlara saldırdılar. Hastaneye kaldırılan bir arkadaşımız var. İnsanlar ağaçları kesilmesin diye mücadele etmeye devam ediyor. Her arazide birkaç kişiyi sıkıştırdılar, jandarma çembere aldı. Tüm arazilere bir anda girildi. Antakya’nın bütününde yapılan yağma ve ranta karşı depremzedeler direnmeye devam ediyor."