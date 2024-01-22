Hatay’da kontrolden çıkan araç bir bahçeye uçtu. 6 yaralı

Kaynak: İHA
Hatay’da kontrolden çıkan araç bir bahçeye uçtu. 6 yaralı
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Kaza Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde meydana gelen kazada, Akçalı mevkiinde seyir halinde ilerleyen L.K.'nın kullandığı 31 AIB 552 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bahçeye uçtu.

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4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından araçtan çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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