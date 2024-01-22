Hatay’da kontrolden çıkan araç bir bahçeye uçtu. 6 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde meydana gelen kazada, Akçalı mevkiinde seyir halinde ilerleyen L.K.'nın kullandığı 31 AIB 552 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bahçeye uçtu.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından araçtan çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.