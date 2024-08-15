Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan bina diğer apartmanın üzerine devrildi

Kaynak: İHA
Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan bina diğer apartmanın üzerine devrildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kontrollü olarak yıkılmak üzere iş makinesiyle hedeflenen 5 katlı bina, yıkım sırasında başka bir binanın üzerine devrildi.

Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak yıkım anları çevredeki vatandaşları endişelendirdi ve kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar gören Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Numune Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman, kontrollü yıkım kapsamında iş makinesiyle yıkılmak istendi. Ancak, bina yıkım sırasında yönünü değiştirerek hasarsız başka bir binanın üzerine devrildi. Yıkım anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

O sırada evinin zarar gördüğünü belirten 32 yaşındaki Sıla Akdemir, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: “Çok korktum. Depremi tekrar yaşadım ve psikolojim altüst durumda. İzmir’den geldik, hiçbir şey bilmiyoruz. Kiracıyız, depremde evimizi kaybettik ve şimdi tekrar evimize zarar geldi. Daha önce 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım. Şimdi bu durumu tekrar yaşadık.”

Evinde meydana gelen hasarı anlatan Şerif Önal ise, “İzmir’den geldik, bina yıkımını görünce evimize sokulmadık. Anneme geldik, eşyalarımızı bıraktık ve sonra tekrar gittik. Balkon demiri kırılmış, yan balkonun duvarı yıkılmış ve cam patlamış. Evimize giremiyoruz, annemlere geldik ve burada kalacağız” şeklinde konuştu.

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