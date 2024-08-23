İstanbul’da faciadan dönüldü! 4 katlı binanın yıkımı sırasında…

İstanbul’da faciadan dönüldü!

Olay, saat 16.00 civarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi, 2122. Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta bulunan dört katlı binanın yıkımı sırasında, iş makinesi bitişikteki binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada çatlaklar oluştu. Hasar gören binalarda yaşayanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi.

Yıkımı gerçekleştiren firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yıkımı durdurdu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.