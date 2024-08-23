İstanbul’da faciadan dönüldü! 4 katlı binanın yıkımı sırasında…

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da faciadan dönüldü! 4 katlı binanın yıkımı sırasında…

İstanbul’da dört katlı bir binanın yıkımı sırasında, bitişiğindeki iki binada hasar meydana geldi. Yıkım esnasında iş makinesi, bitişikteki binanın duvarını yıktı ve diğer binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

İstanbul’da faciadan dönüldü!

Olay, saat 16.00 civarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi, 2122. Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta bulunan dört katlı binanın yıkımı sırasında, iş makinesi bitişikteki binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada çatlaklar oluştu. Hasar gören binalarda yaşayanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi.

Yıkımı gerçekleştiren firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yıkımı durdurdu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

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