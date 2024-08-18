Hatay'da motorsikletler kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza kamerada...

Kafa kafaya çarpıştılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki bir motosiklet, karşı şeride geçtiği anda karşıdan gelen başka bir motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucunda her iki motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı. Yaralıların kaza anını ucuz atlattığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürdü.