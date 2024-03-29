Hatay’da korkutan kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Hatay’da korkutan kaza: 2 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde seyir halinde olan Onur P. Kontrolündeki hafif ticari araç ile Mustafa D. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda, Mustafa D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre G. yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, daha sonra yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı iletildi.

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