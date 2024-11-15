Hatay’da motosiklet kazası! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

YENİÇAĞ/ HATAY HALİT İRİ

Olay 1 Kasım günü Dörtyol Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ali Kuş yere düşmenin etkisiyle yaralanmıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yere düşerek yaralanan lise öğrencisi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Oradan da farklı bir hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Kuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.