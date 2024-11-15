Hatay’da motosiklet kazası! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da motosiklet kazası! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ali Kuş’un kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada lise öğrencisi düşmenin etkisiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan lise öğrencisinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

YENİÇAĞ/ HATAY HALİT İRİ

Olay 1 Kasım günü Dörtyol Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ali Kuş yere düşmenin etkisiyle yaralanmıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yere düşerek yaralanan lise öğrencisi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Oradan da farklı bir hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Kuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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